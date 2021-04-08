7-летний мальчик не вернулся с прогулки

Фото: vl.npu.gov.ua

В селе Холонов на Гориховщине без вести пропал 7-летний мальчик. Он ученик 2-го класса. 7 апреля около 17:00 он вышел гулять и пропал.

Об этом сегодня утром сообщила в полицию мать пропавшего, рассказали в отделе коммуникации Волынской области.

Был одет: в синие спортивные штаны, гольф красно-белого цвета, коричневые кроссовки, шапку с ушками и белыми полосками, куртку черную с капюшоном.

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Приметы: рост - 150 см, худощавый, коротко стриженные волосы. На спине есть родимое пятно красного цвета.

Правоохранители призвали граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, безотлагательно сообщить по телефонам: 0(66)9624863 или 102.

7 марта в селе Счастливое Херсонской исчезла 7-летняя Мария Борисова. Играла с 10-летним братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. 11 марта ее тело нашли в заброшенном сарае. Было завязано в мешок. Девочку изнасиловали и задушили.