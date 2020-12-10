72-летняя женщина стала жертвой пыток и изнасилования. Кем оказался напавший

В Харькове задержали 31-летнего рецидивиста, которого подозревают в избиении, изнасиловании и ограблении 72-летней женщины. Фото: npu.gov.ua

В Харькове 72-летняя женщина стала жертвой изнасилования и ограбления 9 декабря.

Нападавшего задержали. Им оказался 31-летний местный житель. Он - ранее судимый за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Злоумышленник избил женщину. После чего затащил в подвал дома, связал, изнасиловал. А потом еще отобрал деньги, документы, мобильный телефон потерпевшей", - сказано в сообщении.

Женщина с многочисленными телесными повреждениями находится в стабильном состоянии в больнице.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В райцентре Владимирец Ровенской области 16-летний парень обокрал, избил, изнасиловал и чуть не задушил 90-летнюю женщину. Парню не хватало денег на развлечения и он решил ограбить одинокую старую женщину, которая живет неподалеку.