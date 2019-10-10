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четверг, 10 октября 2019 18:10

72-летнего подозреваемого в развращении ребят нашли мертвым

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72-летнего подозреваемого в развращении ребят нашли мертвым
На Сумщине нашли мертвым 72-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 4-х ребят. Фото - Галас

В Конотопе на Сумщине нашли мертвым 72-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 4-х товарищей 14 и 15 лет.

Тело пенсионера обнаружили дома полицейские, когда он не явился на суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Эльвира Биганова.

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"Он не был задержан из-за преклонного возраста, сотрудничал со следствием, давал признательные показания. Сегодня в суде должны были рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Однако заседание суда не состоялось. Мужчину нашли дома мертвым", - сообщила Эльвира Биганова, передает sumy.today.

Предварительно, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп направлен на экспертизу, которая установит причину смерти.

Уголовное производство в отношении мужчины открыли накануне. Соседка пенсионера сообщила в полицию, что его посещают по очереди четверо ребят. Выяснилось, что мужчина в течение года развращал четырех товарищей 14 и 15 лет. За сексуальные утехи обещал каждому деньги и щедрые подарки. Мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления.

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