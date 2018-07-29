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воскресенье, 29 июля 2018 18:10

7 лет неволи: женщина рассказала об издевательствах гражданского мужа

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7 лет неволи: женщина рассказала об издевательствах гражданского мужа
Наталья Серебрий из Энергодара Запорожской области воспитывает двух дочерей. Родила их от россиянина Вячеслава Репина ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

Наталью Серебрий с Энергодара Запорожской области 7 лет держал в неволе гражданский муж Вячеслав Репин. От него родила двух дочерей. Весной при содействии украинского посольства Наталья вместе с детьми вернулась в Украину. Ей пообещали: в течение месяца украинская власть выделит жилье. До сих пор этого не сделали.

"Собственного жилья в Украине не осталось. Квартиру в Энергодаре продали, когда переехали с мамой в Москву. Она там работала. Я училась в колледже на менеджера, подрабатывала моделью, - рассказывает Наталья. - Во время одной из рекламных акций познакомилась с Вячеславом Репиным. Предлагал встретиться. Я сначала отказывалась. Смущала большая разница в возрасте - 27 лет. Ему в то время было 45. В конце концов согласилась. После первой встречи будто под гипноз попала. Все свободное время проводили вместе, много говорили. Было ощущение, что больше такого мужчину не встречу".

По требованию мужа Наталья покинула модельную карьеру. Взяла академотпуск.

"Как сошлись, спрятал мой паспорт в сейф. Объяснил, так будет надежнее. Позже под ключом оказались и свидетельства о рождении - мое и детей, - продолжает Наталья. - Постоянно срывался из-за ревности. Устраивал скандалы, трепал за руку, толкал. Затем убеждал, что это я спровоцировала его. Осознала, что живу с тираном, когда избил меня беременную. Разозлился, потому что отпила его чай. После родов у меня семь месяцев было кровотечение. К врачу не повез".

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С родственниками Наталья могла общаться по телефону не более 15 мин. в присутствии Репина. Личные встречи проходили так же. Говорить о побоях мужчина запрещал. Угрожал физической расправой.

"У меня не было личного пространства, - говорит Наталья. - Когда заходила в туалет, дверь запирать запрещалось. Иначе открывал отверткой. Краситься я могла только дома для него. Запрещал контрацепцию. Выходить из квартиры не позволял, замыкал. Бывало, по два месяца сидела дома".

Наталья Серебрий трижды пыталась уйти от мужа. Он каждый раз находил ее и возвращал домой. За попытку побега - бил.

"Неделю могла пролежать в постели, больно было даже повернуться. После сексуального насилия у меня открылось кровотечение. Продолжалось три с половиной месяца. Я была при смерти, когда отвез меня в больницу, - вспоминает женщина. - Главный врач поняла, в каком я состоянии. Помогла мне бежать. Я впервые за семь лет прошла медосмотр. Обнаружили переломы ребер, вдавленный перелом черепа, к тому же деформированный с двух сторон. Против Репина в России возбудили уголовное дело. Он когда узнал, сбежал в Турцию. Пока он на свободе, не могу чувствовать себя в безопасности".

В американском городе Александрия в июле 2017 года судили экс-дипломата Линду Говард и ее мужа Рассела. С 2007 года они держали в рабстве работницу Сару Роу из Эфиопии. Насиловали ее.

Автор: Тамила Михеева
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