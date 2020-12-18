6-летняя девочка обожглась гирляндой

Ребенок обожог себе руки Фото: narodna-pravda.ua

В Харькове 6-летнюю девочку доставили в больницу с ожогами. Она ухватилась рукой за включенную гирлянду.

Ребенок обжег себе руки, сообщили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"В службу 103 поступил вызов по поводу электротравмы. В экстренной медицинской помощи нуждалась девочка 6 лет, которая обеими руками взялась за включенную гирлянду для елки и получила термический ожог ладонь", - сообщили в центре.

После оказания экстренной медицинской помощи пострадавшего ребенка вместе с отцом госпитализировали в больницу.

В Запорожской городской больнице экстренной и скорой помощи спасают 9-месячную Анну Мартыненко. 15 декабря ребенок получил 12% ожогов головы, когда загорелась розетка в комнате.