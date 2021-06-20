6-летнего мальчика достали из-под земли. Видео спасения

В Днепре 6-летний мальчик упал в 6-метровый колодец. Его спасли. Фото: dp.dsns.gov.ua

6-летний мальчик провалился в шестиметровый канализационный колодец на ул. Артековскому в Днепре.

Происшествие случилось сегодня, 20 июня, около 10:30. Колодец был открыт, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Мальчик был в колодце на глубине около 6 метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице", - рассказали спасатели.

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Спасенного осмотрели медики. С предварительным диагнозом "ушиб пятки" направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования.

Годовалый мальчик провалился в открытый канализационный люк в Киеве и чудом выжил. Инцидент произошел в Подольском районе на ул. Маршала Гречко, 14.