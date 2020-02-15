63-летнюю женщину расстреляли в собственном доме

В Одесской области в собственном доме застрелили 63-летнюю женщину. Фото - Я и закон

В поселке Березино Тарутинского района Одесской области застрелили 63-летнюю женщину.

Тело пенсионерки обнаружили в собственном доме, пишет УНН со ссылкой на источники в полиции.

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"На теле пенсионерки обнаружены ранения в ключицу, лицо и живот. Стреляли из травматического оружия. Во время судебно-медицинской экспертизы с головы женщины изъяли резиновую пулю", - рассказали в полиции.

В доме обстановка не нарушена, дверь была закрыта.

Следователи открыли уголовное производство.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника. Его застрелили в центре Киева 2 февраля. Подозреваемый - 37-летний киргиз. Пытался бежать из Украины с Одесского аэропорта. Его сообщника задержали в Киеве.