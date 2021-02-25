6 рыбаков дрейфовали на льдине: фото и видео спасения

25 февраля в Днепре 6 рыбаков дрейфовали на льдине по реке неподалеку от Кайдакского моста.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Их заметили около 9:48 и вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"На реке Днепр на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась, были 6 рыбаков. Самостоятельно добраться до берега не могли. На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили к берегу", - говорится в сообщении.

От медицинской помощи рыбаки отказались.

В Херсоне школьников на льдине унесло от берега. Дети бегали по льду вдоль берега, но вдруг льдина откололась. Тогда их понесло по течению. Школьников увидел местный житель, лодка которого был пришвартован неподалеку. Спасательная операция завершилась успешно.