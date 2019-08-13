5-летнюю девочку переехал сосед на тракторе

В селе Драчинцы Черновицкой области 5-летнюю девочку на собственном огороде переехал трактор. 31-летний водитель-сосед был пьян. Фото - cv.npu.gov.ua

В селе Драчинцы Кицманского района Черновицкой области 5-летнюю девочку переехал трактор. Водитель был пьян.

Несчастье случилось 12 августа около 21 часа. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. У него травма брюшной полости и перелом костей таза, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили, что в тот вечер родители ребенка на собственном приусадебном участке собирали покос сена на прицеп трактора, которым управлял 31-летний сосед. В это время вблизи них играла малолетняя дочь. Предварительно, когда трактор начал ехать, девочка по неизвестным пока причинам оказалась под колесом прицепа", - сказано в сообщении.

Следователи начали уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

30-летний житель села Заозерье Заричненского района Ровенской области трактором задавил собственную мать. Тракторист с 2,97 промилле алкоголя в крови спешил помочь товарищу вытащить авто из озера. Мать хотела его остановить.