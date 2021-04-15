52-летняя женщина стала жертвой любовного афериста из соцсети

Знакомство в социальной сети обернулось для 52-летней жительницы Тернополя потерей более 200 тыс. грн. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе 52-летняя женщина стала жертвой афериста, с которым познакомилась в соцсети.

Мужчина назвался итальянцем. Чтобы приехать к любимой - выманил у нее более 200 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По словам заявительницы, виртуальное знакомство состоялось 22 марта этого года. Мужчина назвался итальянцем и сообщил, что работает по контракту на закрытом объекте. Деньги просил, чтобы иметь возможность приехать к ней. Женщина двумя транзакциями через банк перечислила 217 тысяч гривен. Однако "итальянец" требовал еще больше - просил перечислить еще 7 тысяч евро. Тогда тернополянка поняла, что попала в мошенническую ловушку, и обратилась в полицию", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Мошенника разыскивают.

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который выманивал у женщин деньги. Мошенник, находясь под стражей, искал женщин на сайтах знакомств. По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн грн.