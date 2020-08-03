50-летнего мужчину поймали на совращении подростка

Фото: facebook.com/KyivOperativ

2 августа в Киеве на улице Балукова 50-летнего мужчину поймали за растлением подростка.

Сотрудники Департамента полиции охраны увидели, как "в припаркованном автомобиле Lada 50-летний мужчина занимается оральным сексом с 13-летним парнем". Об этом пишет "Киев Оперативный".

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"Когда остановились, информация подтвердилась", - сказано в сообщении.

По предварительно информации, мужчину задержали и отправили в следственный изолятор. Полицейские открыли уголовное производство по статье о растлении несовершеннолетних, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В Конотопе на Сумщине 72-летний мужчина в течение года развращал четырех товарищей 14 и 15 лет. За сексуальные утехи обещал каждому деньги и щедрые подарки.