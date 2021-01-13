4-летнего мальчика до сотрясения мозга избил знакомый матери

У ребенка сотрясение мозга и страшные гематомы Фото: glavcom.ua

На Ивано-Франковщине 4-летнего мальчика жестоко избил 59-летний знакомый его матери. У ребенка сотрясение мозга и страшные гематомы.

Произошло все когда мать взяла ребенка с собой в гости к этому же знакомому. Там они пили почти 2 дня, пишет Сегодня. Обидчику что-то не понравилось и он набросился на мальчика с кулаками. Мать еле оттянула малыша и вызвала полицию. Ребенка сразу забрали в больницу.

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"Маленький ребенок, представляете, лицо синее, глаза залиты кровью. Думаю, что это либо предметом каким били, и то многократно, или кто-то здоровый кулаками", - рассказывает врач Олег Матияш.

В сельском совете села Заднистрянское, где живет женщина, о ней знают немного, потому что она нездешняя и вышла замуж за местного жителя. О мужчине, который побил мальчика, соседи говорят, что пьянствует и ведет себя агрессивно.

"Стоит вопрос, куда выписывать такого ребенка, потому что никому не известно, что он снова не попадет в такие условия и не получит там повреждения", - говорит врач Олег Матияш.

За содеянное обидчик может отделается штрафом, общественными или исправительными работами. На мать малыша составили админпротокол.

В Крыму 23-летний отец убил свою 18-месечную дочь. Мужчина избил ребенка, а потом, чтобы девочка не плакала, несколько раз придушил ее лентой нательного крестика.