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пятница, 12 октября 2018 09:00

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

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45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в результате столкновения автобуса и электровоза. Фото: chrontime.com

12 октября 2010-го на железнодорожном переезде возле города Марганец Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 45 погибших. Среди них - 3 детей. Эта авария считается самой масштабной за годы независимости Украины. Ей приписали название "Марганецкая катастрофа".

Почти девять утра. Автобус "Эталон" с 52 пассажирами выехал на железнодорожный переезд. Несмотря на то, что был предупредительный запрещающий сигнал светофора, водитель попытался переключить передачу. Маршрутка заглохла. Произошло это прямо посреди переезда. В это время двигался электровоз, который на скорости и протаранил автобус. Машинист смог остановиться только через 300 м.

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41 людей погибли сразу. Еще 4 умерли в больнице. Выжило только 7 пассажиров. Это те, кто последними заходили в автобус, а во время столкновения вылетели через окна и в другую сторону движения электровоза.

Согласно расследованию, водитель автобуса права перевозить людей не имел. Ведь его допустили к работе без оформленного трудового договора. И соответствующее обучение с инструктажем водитель не проходил.

Каждый водитель, который занимается перевозками пассажиров, ежегодно должен проходить медосмотр. У этого же водителя последняя дата - 2004-й. После совершенного владелец автобуса с Украины сбежал. Только через 3 года его удалось задержать в Бресте. Как результат - мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. При этом государственное обвинение указало на слишком мягкое наказание за смерть 45 человек.

7 октября под Харьковом легковушка столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса получил травму. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением.

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Дата
12
октября

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

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