44 китайца заболели пневмонией неизвестной формы

Фото: medcv.gov.ua

Количество больных пневмонией неизвестной формы возросло до 44 человек.

Пока болезнь локализована только в Китае, сообщили в rbc.ru.

По состоянию на 3 января, 11 пациентов в критическом состоянии, 121 человек, контактировавший с больными, находится под наблюдением врачей. Эпидемиологическое исследование не выявило фактов распространения вируса от человека к человеку.

В связи с выявленной инфекцией в административный центр провинции Хубэй направили спецкомиссию для ликвидации последствий заболевания и установления причин и источника болезни. Клиническими проявлениями этого заболевания является главным образом лихорадка, у некоторых пациентов – проблемы с дыханием и поражение легких.

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В осенне-зимний период люди страдают респираторными болезнями. Кто не обращается к врачу, часто даже не знает, чем именно болеет, – гриппом, бронхитом или пневмонией. Бронхит и пневмония – болезни, поражающие нижние дыхательные пути. В первом случае поражается слизистая оболочка бронхов. При пневмонии – легочная ткань, говорит врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover Надежда Сидорик, сообщает Здоровье 24.