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вторник, 12 ноября 2019 16:52

Бронхит или пневмония: как отличить болезнь по симптомам

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Бронхит или пневмония: как отличить болезнь по симптомам
Чтобы не навредить здоровью, при первых симптомах болезни следует обращаться к врачу. Фото: 123rf.com

В осенне-зимний период люди болеют респираторными болезнями. Кто не обращается к врачу, часто даже не знает чем именно болеет - гриппом, бронхитом или пневмонией.

Бронхит и пневмония - болезни, поражающие нижние дыхательные пути. В первом случае поражается слизистая оболочка бронхов. При пневмонии - легочная ткань, говорит врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover Надежда Сидорик, сообщает Здоровье 24.

Основные симптомы бронхита

- кашель преимущественно сухой, или малопродуктивный;
- температура тела преимущественно держится на субфебрильных показателях (37,2 °C -37,8 °C);
- незначительный дискомфорт за грудиной;
- хрипы в груди сухого, свистящего характера, ощущаются над всей поверхностью легких;
- самочувствие нарушается незначительно, интоксикационные проявления не характерны.

При пневмонии температура тела достигает фебрильных показателей (38 °C и выше).

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Симптомы пневмонии

- кашель влажного характера с выделением мокроты, нередко гнойного характера и с примесью крови;
- боль в грудной клетке
- хрипы в груди имеют локальный характер, влажные;
- выраженные признаки интоксикации: усталость, тошнота, резкая слабость,
- учащение дыхания (частоты дыхательных движений - более 20 в минуту.).

"Бронхит, как правило, начинается постепенно, поскольку является проявлением острой вирусной инфекции. Протекание, в основном, не тяжелое, не существенно влияет на общее состояние пациента и не сопровождается интоксикационными проявлениями. Пневмония чаще имеет острое начало, а течение - средней тяжести или тяжелое. Самочувствие больного значительно ухудшается и сопровождается выраженным интоксикационным", - говорит врач Надежда Сидорик.

Чтобы определить заболевание у пациента, врач назначает общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, бактериологический анализ мокроты, рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (прямой и боковой). А также спирографическое обследования и бронхоскопия при необходимости.

Лечение бронхита в подавляющем большинстве не требует антибиотиков и ограничивается назначением бронхолитическим, муколитическим и противовоспалительных препаратов, потому что болезнь вызывают вирусы.

Чтобы не столкнуться с простудой, важно повысить иммунитет. В этом могут помочь не только физическая активность, закаливание и полноценный сон, но и здоровое питание. В частности - правильно подобранные специи.

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12
ноября

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