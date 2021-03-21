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воскресенье, 21 марта 2021 14:05

4 подростков оказались в больнице после наркотической вечеринки

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4 подростков оказались в больнице после наркотической вечеринки
Подростки отравились наркотиками. Фото: pixabay

На Ровенщине 20 марта во время вечеринки несовершеннолетние употребляли наркотики.

Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

"20 марта, на линию 103 в 3:08, в 4:04 и в 4:19 ч поступило несколько идентичных вызовов. Медицинской помощи нуждались несовершеннолетние из с. Федоровка, Гощанского района (Ровенская область). Бригады Гощанской подстанции экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам. У пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы. Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон) ", - написали в сообщении.

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Медики оказали необходимую помощь и отвезли 3 пациентов без сознания в Гощанскую центральную районную больницу в реанимационное отделение. Еще одного привезли родители. Одного пациента медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четвертый подросток в гораздо лучшем состоянии, так как родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

Около 6:00 утра 20 марта двух несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ровенскую областную детскую больницу. Одному из них врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он остается в коме.

В Нетешине Хмельницкой области 12-летняя девушка отравилась алкоголем. О том, что в больницу попал ребенок с признаками сильного опьянения, полицейским сообщили местные медики

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Дата
21
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