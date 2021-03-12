19-летняя женщина отравила алкоголем школьницу

Известно, что до такого состояния ребенка доказала 19-летняя местная жительница Фото: pixabay.com

В Нетешине Хмельницкой области 12-летняя девушка отравилась алкоголем.

Инцидент произошел 8 марта. О том, что в больницу попал ребенок с признаками сильного опьянения, полицейским сообщили местные медики, сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Известно, что до такого состояния ребенка довела 19-летняя местная жительница. Женщина приобрела бутылку вина и пива для несовершеннолетних девушек. После распития напитков одной из них стало плохо. Именно поэтому девушку направили в больницу.

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Полицейские составили административный протокол на женщину, которая приобрела алкогольные напитки. Ей грозит штраф от 102 до 136 грн. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней девушки. За невыполнение родительских обязанностей ей грозит штраф от 850 до 1,7 тыс. грн.

В Чернигове 33-летний мужчина напоил алкоголем 12-летнюю девочку. Ребенок потеряла сознание. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в состоянии тяжелого алкогольного отравления.