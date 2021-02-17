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среда, 17 февраля 2021 00:19

Мужчина напоил 12-летнюю школьницу алкоголем: ребенок - в реанимации

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Мужчина напоил 12-летнюю школьницу алкоголем: ребенок - в реанимации
Мужчина напоил школьницу до реанимации. Фото: cn.npu.gov.ua

В Чернигове 33-летний мужчина напоил алкоголем 12-летнюю девочку. Ребенок потеряла сознание.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в состоянии тяжелого алкогольного отравления, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Полицейские установили, что девочка живет в одном из сел недалеко от областного центра.

"По словам бабушки, которая воспитывает ребенка, ее внучка поехала в Чернигов, чтобы встретиться с друзьями. Вечером дети зашли в подъезд многоэтажки. С одной из квартир к ним вышел наглядно знакомый взрослый мужчина. Он предложил детям выпить спиртное и быстро вынес бутылку. 12-летняя девочка согласилась попробовать алкоголь, хотя сам молодой человек отказался его выпить. Вскоре после выпитого девочке стало плохо, она потеряла сознание. Когда друзья вынесли ее из подъезда, это увидели неравнодушные граждане и обратились в полицию", - говорится в сообщении.

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На мужчину составили админпротокол. Он отделается штрафом.

Напомним, что в Боярке Киевской области в академическом лицее "Гармония" две школьницы отравились спазмалитиком. Выпили по 40 таблеток. Одна девочка умерла.

Идею напиться таблеток могли взять с сети Tik-Tok. Там было видео, в котором говорилось выпить 40 таблеток данного спазмалитика и посмотреть, что будет.

Все обстоятельства трагедии выясняют следователи. Поступок девушек не связывают с участием в "группе смерти".

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