3-летнего мальчика помыли в кипятке в детском саду

На Днепропетровщине няня искупала 3-летнего мальчика в кипятке. Фото: pixabay.com

В Кривом Роге на Днепропетровщине спасают 3-летнего мальчика. Его из детсада с ожогами доставили в городскую больницу №8 9 декабря.

Оказалось, что ребенка после посещения уборной подмывала няня. Она надела резиновые перчатки и не почувствовала, что вода слишком горячая. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в полиции.

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Малыш получил ожоги 1-й - 2-й степени. Находится в отделении детской хирургии, его состояние удовлетворительное.

Родители пока что заявление в полицию ни писали, ювенальная превенция держит ситуацию на контроле.

1,5-летнего Марка в Кировоградском областном доме ребенка воспитательница Анна Брайченко во время купания обварила кипятком. Получил ожоги лица и затылка 2-й степени, болевой шок. Воспитательница хотела скрыть то, что произошло. Соврала, что ребенок упал с горшка и травмировала лицо о палас.