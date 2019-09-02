37 человек отравились шаурмой

Под Одессой 37 людно отравились, попробовав шаурмы. Фото - zp.vgorode.ua

В Одесской области в больницу попали 37 человек из поселка Авангард Овидиопольского района, которые поели шаурмы. Среди них - 9 детей, в том числе - малолетние.

У всех - признаки острого энтероколита. Об этом сообщила начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Лидия Степанова.

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"У всех пострадавших - расстройство пищеварения, высокая температура, рвота. Все связывают свое отравление с употреблением фаст-фуда, приобретенного в павильоне на улице Торговой, 11/2. Часть пострадавших сейчас находится в стационаре в состоянии средней тяжести, часть - на амбулаторном лечении", - рассказала Степанова.

Эпидемиологи, полиция и другие специалисты начали расследование и взяли необходимые пробы. Торговую точку закрыли. Пока неизвестно, сколько именно там работает людей, поскольку санитарных книжек нет.

14 гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба" в Ровенской области отравились шаурмой на фуд-корте. 10 из них, в том числе 3 детей, пришлось госпитализировать.