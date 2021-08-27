36-летний мужчина на берегу реки изнасиловал 63-летнюю женщину

На Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал на 63-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

На берегу реки в одном из сел Луцкого района 36-летний мужчина избил и изнасиловал 63-летнюю женщину.

Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

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"На берегу реки ранее судимый за разбой мужчина несколько раз ударил прикладом ружья 63-летнюю женщину и совершил насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

В Березовском районе Одесской области неизвестный мужчина проник в дом местной 76-летней женщины. Он изнасиловал ее и ограбил. Пострадавшую доставили в райбольницу в тяжелом состоянии.