33-летняя женщина "вышла" из окна 14-го этажа

Фото: dp.informator.ua

18 октября около 4:00 на улице Высоцкого в Днипре 33-летняя женщина выбросилась с 14-го этажа дома. От полученных травм скончалась на месте.

По словам отца погибшей, она злоупотребляла алкогольными напитками и была без работы, пишет Информатор.

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Информации о том, оставила ли женщина предсмертную записку, пока нет. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

В Днипре на Донецком шоссе обнаружили труп 26-летней женщины. По предварительной информации, она покончила с собой, спрыгнув с 9-го этажа.