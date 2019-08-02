30 лет вместе: мужчина забил жену и ударил себя ножом на глазах у полиции

В Житомире мужчина до смерти забил жену после 30 лет брака. Фото - ТСН

В Житомире мужчина избил до смерти жену, а когда дом начала штурмовать полиция, ударил ножом в живот и себя. Перед тем в браке супруги прожили 30 лет.

Окровавленную мать нашла дочь. Она и вызвала на место полицию, говорится в ТСН.

Главная версия полиции: мужчина забил до смерти жену и пытался покончить с собой. Других подозреваемых нету, ведь на месте преступления нашли предсмертную записку мужчины.

"Указал в предсмертной записке, и, как указывают родственники, он, возможно, имел психические расстройства, его этим травили, в том числе жена. И на этой почве неприязненных отношений он нанес телесные повреждения, в результате которых она умерла", - рассказал руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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Соседи рассказывают, что вместе супруги жили хорошо. Ссор из дома никто не слышал. Мужчина недавно перенес инсульт, после которого поднялся на ноги именно благодаря жене, потому что та хорошо заботилась о нем и следила за реабилитацией. Но родные говорят, что болезнь изменила мужчину - после инсульта плохо работала рука, он стал раздражительным и агрессивным.

Пенсионер нанес себе такое глубокого ранения в живот, что два не истек кровью, но выжил. Мужчину из реанимации уже перевели в хирургическое отделение, его палата сейчас под охраной полиции. Врачи говорят, что угрозы его жизни уже нет.

Планировал ли убийство или забил жену в состоянии аффекта - сейчас устанавливают эксперты. Они уже проверили, что на учете у психиатра мужчина не стоял, но теперь все равно будет проходить обследование. Если его признают вменяемым, за умышленное убийство ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Одессе 59-летний мужчина зарезал жену и набросился с ножом на 17-летнего сына. Потом пытался покончить с собой. Поводом стала ревность.