3 иномарки раздавил столб, поваленный сухой веткой

Фото: dp.informator.ua

Утром понедельника в Днепре электроопора упала на припаркованные у дома иномарки.

Подробности происшествия сообщает "Информатор".

11 января около 9:30 у дома 2а по Запорожскому шоссе сухую ветку дерева снесло ветром на электропровода. Вместо сразу оборваться, провода повлекли за собой электроопору. Столб надломился и упал на автомобили.

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Механические повреждение получили 3 легковушки: Renault, Chevrolet и BMW.

Больше всего досталось первым двум: у Chevrolet продавлено лобовое стекло, в Renault раздавлена задняя часть кузова и разбито заднее стекло. Почти повезло BMW - у кроссовера лишь придавило левую сторону капота, даже фара не разбилась.

Машины стояли припаркованные, людей рядом не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Падение электроопор на Шулявском путепроводе расследует полиция. Опоры упали 15 декабря около 15:00. Они повредили 9 автомобилей. Пострадавших нет.