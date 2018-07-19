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четверг, 19 июля 2018 11:23

3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
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Вблизи пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП
Фото: KyivOperativ
Вблизи пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП
Вблизи пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП
Вблизи пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП
Вблизи пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП

Утром 19 июля возле пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись внедорожник Suzuki, микроавтобус Volkswagen и "Лада". В результате аварии женщина-водитель Suzuki погибла на месте.

Еще два человека из "Лады" и Volkswagen были срочно госпитализированы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Микроавтобус врезался в отбойник и его зажало со стороны джипом, а сзади его догнала "Лада". Микроавтобус и джип сильно повреждены.

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На месте аварии работают сотрудники полиции, дорога перекрыта, причины ДТП и виновные устанавливаются.

На улице Саперно-Слободская в Киеве произошло смертельная авария. Там Mercedes столкнулся с Daewoo Lanos. В результате два человека погибли, еще двое с травмами в больнице.

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19
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