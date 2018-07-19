3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария

Утром 19 июля возле пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись внедорожник Suzuki, микроавтобус Volkswagen и "Лада". В результате аварии женщина-водитель Suzuki погибла на месте.
Еще два человека из "Лады" и Volkswagen были срочно госпитализированы. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Микроавтобус врезался в отбойник и его зажало со стороны джипом, а сзади его догнала "Лада". Микроавтобус и джип сильно повреждены.
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На месте аварии работают сотрудники полиции, дорога перекрыта, причины ДТП и виновные устанавливаются.
На улице Саперно-Слободская в Киеве произошло смертельная авария. Там Mercedes столкнулся с Daewoo Lanos. В результате два человека погибли, еще двое с травмами в больнице.
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