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вторник, 30 июля 2019 15:42

27-летней многодетной матери порезали горло

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27-летней многодетной матери порезали горло
В Фастове Киевской области 29-летний мужчина порезал горло своей 27-летней жене. Она в реанимации. Фото - kv.npu.gov.ua

В Фастове Киевской области 29-летний мужчина порезал горло своей 27-летней жене. Свидетелем семейного конфликта стала соседка, она вызвала полицию.

Пострадавшую прооперировали, она находится в реанимационном отделении Фастовской больницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В семейной паре во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Тогда, мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей жене", - сказано в сообщении.

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Известно, что супруги воспитывают трех совместных детей 10 месяцев, 5 и 6 лет.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Германовка Обуховского района Киевской области 54-летний мужчина во время ссоры перерезал горло гражданской жене. Конфликт между супругами возник из-за ревности. Соседи услышали крики в доме и вызвали полицию.

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