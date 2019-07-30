27-летней многодетной матери порезали горло

В Фастове Киевской области 29-летний мужчина порезал горло своей 27-летней жене. Свидетелем семейного конфликта стала соседка, она вызвала полицию.
Пострадавшую прооперировали, она находится в реанимационном отделении Фастовской больницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"В семейной паре во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Тогда, мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей жене", - сказано в сообщении.
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Известно, что супруги воспитывают трех совместных детей 10 месяцев, 5 и 6 лет.
Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
В селе Германовка Обуховского района Киевской области 54-летний мужчина во время ссоры перерезал горло гражданской жене. Конфликт между супругами возник из-за ревности. Соседи услышали крики в доме и вызвали полицию.
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