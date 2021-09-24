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суббота, 25 сентября 2021 05:25

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

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"Флюгую левый. Управление как?" - "Никак" - это была последняя беседа бортового техника 40-летнего Олега Козаченко и 30-летнего Богдана Кышени, командира экипажа Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября прошлого года. Борт не долетел до аэродрома километр.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

Автор: Reuters
  Вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. На борту самолета находилось 27 человек
Вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. На борту самолета находилось 27 человек

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Автор: hups.mil.gov.ua
  С 27 присутствующих на борту выжил только один
С 27 присутствующих на борту выжил только один

Следствие длилось почти восемь месяцев. Над делом работали сотни экспертов и следователей. Установили, что основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. 61 том дела уже передали в суд.

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Инженерно-транспортная экспертиза показала, что самолет был технически исправен перед вылетом. На последнем круге отказала система ПРТ-24 левого двигателя - это устройство регулирования температуры, рассказал Gazeta.ua следователь ГБР Вадим Приймачок.

"По таблице полетов, в тот день группа должна была выполнять упражнение заруливания в бокс после пролета по кругу и полной остановки. Курсанты должны были меняться после осмотра самолета техниками. Вместо этого отрабатывали конвейер - наматывали круги без остановки. Если бы придерживались плана - техническая неисправность была бы обнаружена своевременно и экипаж имел бы возможность безопасно и вовремя прекратить взлет", - сказал Приймачок.

Автор: t.me/a_shtirlitz
  Прощались с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, 6 октября. Церемония проходила на площади Свободы в центре Харькова
Прощались с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, 6 октября. Церемония проходила на площади Свободы в центре Харькова

Эксперты считают, что к падению самолета могла привести совокупность нарушений. Во-первых - "конвейерный" способ взлета во время учений. Он не предусмотрен для этого самолета. Только для реактивных, говорит директор киевского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Вторая причина - перегружен более чем на тонну борт. В самолете быть шесть членов экипажа, один штурман-инструктор и десять курсантов. К тому же, самолет с курсантами выполнял сразу два тренировочных упражнения: для штурманов и для летчиков.

Имела место и ошибка экипажа, по словам Рувина. Самолеты типа Ан-26 можно безопасно посадить на одном двигателе.

По результатам расследования подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук.

Под домашним арестом остаются двое подозреваемых: у Жука - круглосуточный, у Куценко - ночной. Виктора Вовка отпустили под личное обязательство, но с электронным браслетом. Александру Туринскому смягчили меру пресечения к личному обязательству, а генерал Сергей Дроздов - без меры пресечения. Ни один из подозреваемых своей вины не признает.

Рассматривать дело по существу суд начнет после того, как все подозреваемые с ней ознакомятся.

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Между тем место падения самолета обустроили к годовщине катастрофы - сделали площадку и заложили камень будущего памятника. Это будет знак из четырех гранитных плит. Концепция памятного знака разработана Харьковским национальным университетом Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, по словам мэра Чугуева Игоря Кащавцева.

Автор: предоставлено Чугуевским городским советом
  Фото проекта памятника погибшим курсантам и офицерам
Фото проекта памятника погибшим курсантам и офицерам

"Университет предлагал, чтобы это был сквер. Работаем над вопросом. Сейчас расчищено место, установлено доску с надписью: "На этом месте будет установлен памятный знак в честь погибших в авиакатастрофе 25 сентября 2020 года военнослужащих и курсантов", - сказал Игорь Кащавцев.

Сам памятник планируют установить до конца года.

Курсанту 20-летнем Вячеславу Золочевскому, который единственный уцелел в крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области, вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Также он сообщил, что принял важное решение и настроен вернуться к учебе. Ведь и в дальнейшем хочет быть штурманом.

Вячеслав при падении самолета оказался в капсуле с фюзеляжа и отделался лишь ушибами и порезами. Три недели его лечили в военном госпитале.

Его погибших товарищей и наставников медалями наградили посмертно.

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Дата
25
сентября

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

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