25-летний на Toyota Prado раздавил на переходе 2 пешеходов

В Одесской области 25-летний водитель Toyota Prado раздавил на переходе женщину и мужчину. Личность последнего - устанавливают. Фото: vl.npu.gov.ua

Двое пешеходов погибли в результате ДТП на автодороге Одесса-Рени в районе села Петродолинское Овидиопольского района. Их сбил 25-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado.

Авария произошла 20 декабря около 18:50, пишет "Думская" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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"Житель Одессы, управляя внедорожником, сбил на пешеходном переходе 44-летнюю женщину и неизвестного мужчину 40-45 лет. Они скончались на месте", - сказано в сообщении.

Личность второго погибшего устанавливается. Открыто уголовное производство.

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