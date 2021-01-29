22-летняя водительница Toyota протаранила "ВАЗ" - есть пострадавшие

На Харьковщине в столкновении двух автомобилей погиб 81-летний мужчина. Еще 5 человек с травмами забрали в больницу.

Авария произошла 28 января на 623 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в городе Изюме. Водитель, которая протаранила автомобиль погибшего, в это время выезжала с заправки, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Фото: facebook.com/police.kharkov

"22-летняя водительница автомобиля" Toyota Camry "выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю" ВАЗ-2115 "под управлением 81-летнего мужчины. От полученных травм водитель легковушки" ВАЗ-2115 "погиб на месте. Четыре пассажира в возрасте от 29 до 43 лет машины и водитель "Toyota Camry" с травмами различной степени тяжести были доставлены в Изюмской центральную городскую больницу ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил на большой скорости патрульную и скрылся с места ДТП. Авария произошла 28 января около 20.00.