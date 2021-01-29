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пятница, 29 января 2021 07:17

Пьяный водитель сбил патрульную и скрылся
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В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил патрульную, когда она проверяла документы у другого водителя
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил патрульную, когда она проверяла документы у другого водителя
В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил патрульную, когда она проверяла документы у другого водителя
В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил патрульную, когда она проверяла документы у другого водителя
В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил патрульную, когда она проверяла документы у другого водителя

В Николаеве пьяный водитель на Nissan Micra сбил на большой скорости патрульную и скрылся с места ДТП. Авария произошла 28 января около 20.00.

Потерпевшая в больнице. Нарушителя - задержали, сообщили в пресс-службе МВД.

"Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости сбил патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы. Даже не остановившись, водитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации", - сказано в сообщении.

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Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места ДТП. Во время задержания он оказал сопротивление - вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Патрульная в больнице с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти.

На Полтавщине во время дежурства погибла патрульная полицейская 35-летня Марина Фетч. Полицейские получили ориентировку на "Фольксваген" из-за нарушения правил дорожного движения и создания аварийных ситуаций. Иномарку остановили в 4 км от поста Лубны. Водитель был нетрезв, у него нашли оружие. Фетч остановила микроавтобус "Мерседес", чтобы взять его водителя в понятые. Автомобиль припарковался на обочине. В это время в него влетел другой микроавтобус и сбил полицейскую. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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