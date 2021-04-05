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понедельник, 05 апреля 2021 12:19

22-летний мужчина пережил падение с девятого этажа

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22-летний мужчина пережил падение с девятого этажа
В Запорожье 22-летний мужчина выжил после падения с 9-го этажа. Фото: facebook.com/AMBULANCEZP

В Запорожье 22-летний мужчина выжил после падения с 9-го этажа.

Несчастный случай произошел в Хортицком районе Запорожья вчера, 4 апреля. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

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"На улице Хортицкое шоссе 22-летний мужчина выпал с девятого этажа дома", - сказано в сообщении.

Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости, закрытый перелом ребер слева, внутреннее кровотечение. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Чернигове с 8-го этажа многоэтажки на ул. Шевченко выпрыгнул 13-летний парень. Подросток покалечился, но остался жив. Дело расследуют как доведение до самоубийства несовершеннолетнего.

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Дата
05
апреля

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