22-летний мужчина пережил падение с девятого этажа

В Запорожье 22-летний мужчина выжил после падения с 9-го этажа. Фото: facebook.com/AMBULANCEZP

В Запорожье 22-летний мужчина выжил после падения с 9-го этажа.

Несчастный случай произошел в Хортицком районе Запорожья вчера, 4 апреля. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

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"На улице Хортицкое шоссе 22-летний мужчина выпал с девятого этажа дома", - сказано в сообщении.

Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости, закрытый перелом ребер слева, внутреннее кровотечение. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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