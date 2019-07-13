21-летняя водитель скрывалась с места ДТП и погибла

Фото: lv.npu.gov.ua

13 июля, в 5.10 на ул. Городоцкой, 280 во Львове произошла смертельная авария.

21-летняя водитель Mercedes-Benz свалила электроопору, врезалась в дерево и погибла. Ее 21-летнего пассажира доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением и погибла во время столкновения. И она, и ее пассажир - жители Пустомытовского района", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз. Открыто уголовное производство.

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В смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации. Водитель скрывалась с места предыдущего ДТП, сообщил в Facebook руководитель общественной организации "Варта-1" Игорь Зинкевич.

"Есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно. Возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как" и погнала. А уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла", - отметил Зинкевич.

В Одессе полицейские остановили пьяного водителя. Однако он внезапно ускорил движение. Скрываясь, сбил пешехода. И на полном ходу врезался в стену дома. От удара погиб. Его пассажирка получила травмы.