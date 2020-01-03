20-летний мужчина получил пожизненное за убийство товарища и его матери

Убийцу 35-летней Натальи Коренец и ее 17-летнего сына из Сумщины приговорили к пожизненному. Фото - Волынь-нова

На Сумщине 20-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство товарища детства 17-летнего Михаила Коренца и его матери 35-летней Натальи из с. Гай-Мошенка Ахтырского района.

Такое решение суд вынес 2 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Убийство произошло 26 октября 2017-го года. Михаил с матерью были дома, когда к ним зашел одногруппник парня. Он - сирота. Жил с прикованной к постели бабушкой. Возвращался с похорон племянника.

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"Ребята выпивали. Между ними возникла ссора, а затем и драка. Гость зарезал товарища. Когда в комнату зашла мать, она также получила смертельное ножевое ранение", - рассказали в прокуратуре.

Тела на следующее утро нашел бывший муж Натальи. Подозреваемый в содеянном сознался. Во время следствия он находился под стражей.

23-летнюю Снежану Круглякову из Чернигова приговорили к пожизненному лишению свободы. В позапрошлом году 27 апреля она зарезала своих опекунов - маминого брата Бориса, 52 года, и его жену 63-летнюю Тамару Столбовых.