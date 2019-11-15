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пятница, 15 ноября 2019 10:30

200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом
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Юг Франции засыпало снегом.
Фото: twitter.com/BFMTV
Юг Франции засыпало снегом.
Юг Франции засыпало снегом.
Юг Франции засыпало снегом.
Юг Франции засыпало снегом.

Юг Франции засыпает снегом. За минувшие сутки без света остались около 200 тыс. домов. Погиб один человек.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности bfmtv.соm.

Свет исчез из-за оборванной электросети деревьями, которые не выдержали вес снега.

В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получил травмы.

Много грузовиков и легковых автомобилей застряли на автодорогах.

На улице вывели зимнюю спецтехнику. Местные власти советует переждать непогоду дома.

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В некоторых районах выпало до 35 см снега. Метеорологи прогнозируют, что снег будет идти до вторника.

На юго-западе Германии произошла масштабная авария, к которой привели гололед и туман.

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