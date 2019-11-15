200 тыс. домов без электричества и погибшие - Францию ​​засыпает снегом

Юг Франции засыпает снегом. За минувшие сутки без света остались около 200 тыс. домов. Погиб один человек.
Об этом сообщают местные СМИ, в частности bfmtv.соm.
Свет исчез из-за оборванной электросети деревьями, которые не выдержали вес снега.
В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получил травмы.
Много грузовиков и легковых автомобилей застряли на автодорогах.
На улице вывели зимнюю спецтехнику. Местные власти советует переждать непогоду дома.
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В некоторых районах выпало до 35 см снега. Метеорологи прогнозируют, что снег будет идти до вторника.
На юго-западе Германии произошла масштабная авария, к которой привели гололед и туман.
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