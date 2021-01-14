2 млн грн ежемесячно: двое украинцев продавали в Азию янтарь

В Житомирской области СБУ разоблачила двух украинцев, которые продавали янтарь в Восточную Азию.

Мужчины "зарабатывали" 2 млн грн ежемесячно, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

"Противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей с северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства мужчин правоохранители изъяли более 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до 1 млн грн.

Нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.

Таможенники остановили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай. Груз пытались отправить как багаж без сопровождения. Для этого физическое лицо забронировала в самолете 13 мест, а в таможенной декларации задекларировала груз как вещи.