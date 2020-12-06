Таможенники задержали рекордную партию контрабандного янтаря

Правоохранители остановили незаконный вывоз 285 кг в Китай. Фото: customs.gov.uа

Таможенники остановили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай.

Груз пытались отправить как багаж без сопровождения. Для этого физическое лицо забронировала в самолете 13 мест, а в таможенной декларации задекларировала груз как вещи, сообщает Государственная таможенная служба.

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Так, во время таможенного досмотра в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков, который в целом весит почти 300 килограммов. Таможенники янтарь изъяли.

Сообщается, что это едва ли не самая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины.

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти из Украины в Румынию 9 кг украшений из обработанного янтаря. Мужчина планировал пересечь границу на микроавтобусе Mercedes в пункте пропуска Порубное.