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четверг, 24 октября 2019 12:19

2 года за смерть ребенка: вынесли приговор анестезиологу

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2 года за смерть ребенка: вынесли приговор анестезиологу
3-летний Семен с Херсонщины не проснулся после операции. Следствие установило - анезтезиолог превысил дозу наркоза. Фото - khersondaily.com

На Херсонщине вынесли приговор заведующему отделением Каховской центральной районной больницы, анестезиологу 60-летнему Владимиру Алмазову. По его вине в феврале 2016-го умер 3-летний Семен, которому оперировали аппендицит.

2 года тюрьмы с запретом в течение 3 лет заниматься врачебной практикой. Такое решение вынес Каховский горрайонный суд.

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"Врач при исполнении обязанностей допустил ряд нарушений, которые привели к смерти 3-летнего мальчика. В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2016-го в Каховскую ЦРБ привезли 3-летнего мальчика с диагнозом "острый аппендицит". После операции мальчик не проснулся. Врач превысил дозу наркоза", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua в областной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства врач-анестезиолог категорически не признавал своей вины и пытался избежать уголовной ответственности.

Бывшего врача Калиновской больницы Бориса Грищишина приговорили к 14 годам лишения свободы. Калиновский районный суд признал его виновным в убийстве и.о. заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Калиновской больницы Юрия Ярощука.

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