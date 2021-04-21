19-летний мужчина хотел повеситься после того, как напал на мать

19-летний мужчина после нападения на свою мать пытался совершить самоубийство Фото: ukrinform.ua

В Семидубы Дубенского района Ровенской области 19-летний мужчина после нападения на мать пытался совершить самоубийство.

Женщина вызвала полицию и медиков, сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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"На момент приезда скорой парень был в наручниках. Во время осмотра пациента медики обнаружили шрамы от порезов на руках и следы от веревки на шее", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в Острожскую психиатрическую больницу.

В городе Ромны Сумской области мужчина убил мать и ранил отца. Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по ул. Индустриальной, что в районном центре. Между членами семьи произошла ссора.