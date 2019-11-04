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понедельник, 04 ноября 2019 15:49

18-летнюю студентку посреди улицы порезали ножом

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18-летнюю студентку посреди улицы порезали ножом
В Одессе 19-рчний мужчина ударил ножом 18-летнюю прохожую. Фото - npu.gov.ua

На улице Академика Вильямса в Одессе 19-летний мужчина ударил ножом 18-летнюю прохожую.

Ему показалось, что девушка обидно высказалась в его адрес, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник был пьян. Достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал. Одесситке оказали медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О том, что произошло, в полицию сообщили очевидцы происшествия", - сказано в сообщении.

Полицейские установили подозреваемого. Он - уроженец Николаевской области, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Ему грозит до 8 лет за решеткой.

В Запорожье напали на 24-летнюю Анжелику Белову, руководителя общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром". Неизвестный дважды ударил ее ножом в спину, когда зашла в подъезд.

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04
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