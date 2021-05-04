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вторник, 04 мая 2021 18:10

18-летний во время отдыха забил до смерти знакомого

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18-летний во время отдыха забил до смерти знакомого
В Ровенской области 18-летний расправился со знакомым. Фото: rv.npu.gov.ua

На Ровенщине 18-летний во время отдыха убил своего 28-летнего знакомого.

Инцидент произошел 3 мая в одном из сел в Варашком районе. Известно, что мужчины отдыхали на берегу местного водоема. Также там они распивали алкогольные напитки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Внезапно между мужчинами произошел конфликт. Тогда 18-летний вырвал кусок забора и избил им 28-летнего знакомого. После совершенного бросил пострадавшего. Его нашел отец. Он вызвал "скорую", однако несмотря на усилия медиков 28-летний мужчина скончался", - рассказали в полиции.

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Смерть наступила в результате отека головного мозга, открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей черепа, кровоизлияния и ушиба мозга, по заключению экспертов.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Красное Ильинецкого района Винницкой области 30-летний мужчина избил и пытался сжечь 51-летнего односельчанина. Пострадавший в критическом состоянии в больнице. Получил 90% ожогов тела. Подозреваемого задержали.

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04
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