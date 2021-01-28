17-летний школьник пережил клиническую смерть. Каковы предположения медиков

В Запорожской школе №15 17-летний парень потерял сознание и перестал дышать. Его реанимировали и забрали в больницу. Медики говорят, пережил клиническую смерть. Однако, что стало причиной - пока не знают. Фото: zp.depo.ua

В Запорожье медики борются за жизнь одиннадцатиклассника Александра, который потерял сознание в школе и перестал дышать.

Он находится в медикаментозной коме в областной детской больнице. Состояние нестабильное. Медики не знают, что вызвало клиническую смерть. Исключили отравление, инфаркт и рассматривают врожденные синдромы, сообщил главный врач Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко.

"На искусственной вентиляции легких и больших дозах препаратов, которые стимулируют кровообращение и сердечную деятельность. Его состояние остается крайне нестабильным", - говорит Борзенко, передает Depo.Запорожье.

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В школе говорят, ученики 11 класса зашли в раздевалку, чтобы переодеться. Одному из них стало плохо. Парень вдруг потерял сознание. Дети сразу позвали школьного врача и учителя физкультуры. Именно они оказали первую помощь Саше до приезда медиков. За это время дыхания у ученика то появлялось, то исчезало.

"Прибежал парень, сказал, что его одноклассник потерял сознание и не дышит, я сразу побежала туда. Когда прибежала, учитель физкультуры Сергей Витальевич уже делал непрямой массаж сердца. Я пришла на помощь. И мы минут 5, а может 7 делали непрямой массаж сердца, пока не приехала "скорая", - рассказывает школьная врач Анна Бончева.

В школе, где учится парень, говорят, что в начале года он проходил обследование и никаких патологий у него не обнаружили.

Произошло ЧП 27 января в школе №15. Парень потерял сознание и пережил клиническую смерть. В школу приехали сразу 2 "скорые". Медики 40 мин. реанимировали одиннадцатиклассника. Затем его перенесли в "скорую" и отправили в больницу. По словам медиков, он пережил клиническую смерть. Находится в медикаментозной коме.