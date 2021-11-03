17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки

 
Ексклюзивы
1/5
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 126
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2709
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 513
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1404
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3429
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3024
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 891
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9883
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 981
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
4
6
4
4
5
В съемной квартире убили женщину. Полицейские показали подозреваемого
В съемной квартире убили женщину. Полицейские показали подозреваемого
Мужчину чуть не напоили ядом ради квартиры
Мужчину чуть не напоили ядом ради квартиры
На территории заброшенного завода нашли сумку с младенцем
На территории заброшенного завода нашли сумку с младенцем
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Видео
Все видео
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 693
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6228
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4014
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 396
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 14:17

17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки

  Комментировать
17-летний подделал &quot;Дію&quot; и создал самый большой канал распространения фальшивки
В Харькове разоблачили 17-летнего парня, который подделал "Дию" и создал крупнейший канал распространения фальшивки. Фото: t.me/mintsyfra

Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который подделал "Дію" и создал крупнейший канал распространения фальшивки.

На его Telegram-бот и канал, которые уже заблокированы, успели подписаться более 20 тыс. человек, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, цитирует департамент коммуникации МВД.

"Через чат можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дії", а 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - сказал глава полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработчика фейковой "Дії" пригласили в Минцифру на работу

Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія". И там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отражала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, и должен понести соответствующее наказание", - добавил он.

27 октября киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачила 21-летнего мужчину, который самостоятельно разработал приложение для смартфонов. По дизайну он был идентичен государственному приложению "Дія".

В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации Covid-19. Однако, в разработке не было доступа ни к одному из госреестров, а во время первой же его проверки можно было разоблачить подделку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 11529
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 6867
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 6507
&quot;Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил&quot;: почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
 1 Просмотров: 6237
Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников
Проживает в общежитии и ездит на Deo Lanos - Зеленский определился с главой таможенников Просмотров: 5922
Происшествия
Скрывала взрывчатку в муке - СБУ поймала шпионку оккупантов
Скрывала взрывчатку в муке - СБУ поймала шпионку оккупантов Просмотров: 531
Адвокат 16-летнего мажора Харьковского заявила об угрозах
Адвокат 16-летнего мажора Харьковского заявила об угрозах Просмотров: 540
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
 Просмотров: 999
Нападение на журналистов Схем: в прокуратуре объяснили отсутствие ключевых доказательств
Нападение на журналистов Схем: в прокуратуре объяснили отсутствие ключевых доказательств Просмотров: 234
В Эстонии украинца посадили в тюрьму за убийство соотечественника
В Эстонии украинца посадили в тюрьму за убийство соотечественника Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
2
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
Голосов: 1130
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть