17-летний подделал "Дію" и создал самый большой канал распространения фальшивки

В Харькове разоблачили 17-летнего парня, который подделал "Дию" и создал крупнейший канал распространения фальшивки. Фото: t.me/mintsyfra

Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который подделал "Дію" и создал крупнейший канал распространения фальшивки.

На его Telegram-бот и канал, которые уже заблокированы, успели подписаться более 20 тыс. человек, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, цитирует департамент коммуникации МВД.

"Через чат можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дії", а 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - сказал глава полиции.

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Система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія". И там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отражала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, и должен понести соответствующее наказание", - добавил он.

27 октября киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачила 21-летнего мужчину, который самостоятельно разработал приложение для смартфонов. По дизайну он был идентичен государственному приложению "Дія". В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации Covid-19. Однако, в разработке не было доступа ни к одному из госреестров, а во время первой же его проверки можно было разоблачить подделку.