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среда, 17 февраля 2021 12:32

17-летний парень забил дядю

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17-летний парень забил дядю
В Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге. Пострадавший скончался через несколько часов. Фото: od.npu.gov.ua

В поселке Окны Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге.

Пострадавший смог добраться домой, а через несколько часов мать нашла его мертвым, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мать пострадавшего рассказала, что ее окровавленный сын пришел домой после полуночи и лег спать. Но кто его избил, не сказал. Уже через несколько часов женщина обнаружила его мертвым. Выяснилось, потерпевший отдыхал в компании друзей, среди которых был его несовершеннолетний племянник. Между родственниками возник спор, который продолжился по дороге домой. Разъяренный замечаниями, юноша сбил дядю с ног, несколько раз ударил его ногами по голове и туловищу и ушел", - рассказали в полиции.

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Пострадавший скончался от отека мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, по выводам эксперта.

Подозреваемого задержали. Он в изоляторе временного содержания. И может сесть в тюрьму на 10 лет.

В городе Дубно Ровенской области 17-летний парень убил 83-летнюю прабабушку. Женщина не дала ему и 14-летней сестре денег, которые они просили на собственные нужды.

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