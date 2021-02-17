17-летний парень забил дядю

В Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге. Пострадавший скончался через несколько часов. Фото: od.npu.gov.ua

В поселке Окны Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге.

Пострадавший смог добраться домой, а через несколько часов мать нашла его мертвым, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мать пострадавшего рассказала, что ее окровавленный сын пришел домой после полуночи и лег спать. Но кто его избил, не сказал. Уже через несколько часов женщина обнаружила его мертвым. Выяснилось, потерпевший отдыхал в компании друзей, среди которых был его несовершеннолетний племянник. Между родственниками возник спор, который продолжился по дороге домой. Разъяренный замечаниями, юноша сбил дядю с ног, несколько раз ударил его ногами по голове и туловищу и ушел", - рассказали в полиции.

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Пострадавший скончался от отека мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, по выводам эксперта.

Подозреваемого задержали. Он в изоляторе временного содержания. И может сесть в тюрьму на 10 лет.

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