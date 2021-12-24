17-летний парень впал в кому после бессимптомного коронавируса

Во Львове 17-летний парень попал в реанимацию и впал в мозговую кому из-за осложнений после коронавируса. Фото: Фото: t.me/KyivCityOfficial

Во Львове 17-летний Виктор попал в реанимацию и впал в мозговую кому из-за осложнений коронавируса, который прошел бессимптомно.

Парень попал в районную больницу с ветрянкой, по словам матери Елены Боднар. И только когда состояние стало критическим - обнаружили Covid-19, который дал столь серьезное осложнение, говорится в ТСН.

Парня перевезли в больницу Львова. Через несколько дней пребывания в реанимации медики диагностировали мозговую кому. Юношу подключили к специальному аппарату, который очищает кровь.

У пациента развилась полиорганная недостаточность: почечная, дыхательная и сердечная, по словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Западноукраинского детского медицинского центра Романа Собко.

"Мультисистемный воспалительный синдром возникает через четыре - шесть недель после перенесенной коронавирусной инфекции", - отмечает врач-педиатр Вита Волощук.

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Медики рассказывают, что подобный посткоронавирусный синдром у детей не редкость. Только во Львовской области зафиксировали более 20 таких случаев.

Собко подчеркнул, что в случае с подростком была реакция организма на инфекцию. Виктор стал самым тяжелым пациентом. Мать парня вспоминает, что он пробыл в коме трое суток и угасал на глазах.

"Мозговая кома длилась около трех - четырех суток, а затем еще оставалось нарушение сознания примерно неделю", - сказал врач.

Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось в 500 тыс. грн. Состояние парня сейчас нормализовалось, он чувствует себя хорошо.

В городе Корюковка Черниговской области от Covid-19 умер ученик местной школы. Мальчик учился в 9 классе. С осложнениями его госпитализировали в областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.