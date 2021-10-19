На Черниговщине от коронавируса умер школьник

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса Covid-19 умер ученик местной школы. Парень был учеником 9-го класса.С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.
"Сегодня имеем первую смерть ребенка от Covid-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", – отметил корюковский городской голова Ратан Ахмедов, сообщает УНИАН.
Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.
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Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса на 84 году жизни.
Женщина умерла после нескольких недель борьбы с болезнью. Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти. Предполагают, она поздно вакцинировался.
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