На Черниговщине от коронавируса умер школьник

На Черниговщине зафиксировали первую смерть ребенка от коронавируса. Фото: suspilne.media

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса Covid-19 умер ученик местной школы. Парень был учеником 9-го класса.С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от Covid-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", – отметил корюковский городской голова Ратан Ахмедов, сообщает УНИАН.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

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Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса на 84 году жизни. Женщина умерла после нескольких недель борьбы с болезнью. Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти. Предполагают, она поздно вакцинировался.