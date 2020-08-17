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понедельник, 17 августа 2020 16:30

17-летний парень влетел в столб на угнанном авто

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17-летний парень влетел в столб на угнанном авто
На Харьковщине 17-летний парень угнал ВАЗ-21104 и врезался на нем в столб. Фото: hk.npu.gov.ua

В Богодаровке Шевченковского района на Харьковщине 17-летний парень решил покататься и угнал ВАЗ-21104.

Однако не справился с управлением и врезался в столб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Через несколько часов полицейские разоблачили несовершеннолетнего местного жителя. Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Угонщику грозит до 5 лет за решеткой.

В селе Орехово Кагарлицкого района Киевской братья 10 и 13 лет угнали автомобиль, чтобы покататься. Проехав сотню метров, выехала на обочину, где машина столкнулась с деревом.

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