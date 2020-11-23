17-летний парень в третий раз угнал маршрутку

В Ровно несовершеннолетний третий раз угнал маршрутку. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно 17-летний житель Великого Алексина угнал маршрутку.

Он возвращался от бабы из Ивано-Франковска. Приехал на железнодорожный вокзал в Киеве и захотел покататься на маршрутке. Это было 3-е такое же его преступление, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сделал все, как обычно, "профессионально", ведь ранее дважды уганял аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку на улице Макарова. Поскольку охранник как раз отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки. Водительская дверь была закрыта, а вот задние - нет. В бардачке парень нашел ключи и быстро уехал со стоянки", - сказано в сообщении.

Охранник стоянки вызвал полицию, когда заметил исчезновения маршрутки. Патрульным в это время поступила информация, что водитель мог поехать в село Великий Алексин.

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"Маршрутное такси полицейские нашли на улице Алексинской в Ровно. Однако ее водитель по требованию полицейских не останавливался и сумел "оторваться" от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар. Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Великий Алексин. Угонщика разыскали. Им оказался всем знакомый 17-летний "угонщик маршруток", - рассказали полицейские.

Добавили, что парень находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - 2 года испытательного срока, он еще не вступил в законную силу. Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

Следователи открыли уголовное производство. За угон авто, совершенный повторно, парню грозит до 8 лет тюрьмы.

Этот же парень в Ровно угнал маршрутку и возил пассажиров 26 февраля в этом году. Люди, воспользовавшиеся услугами маршрутного такси №51 и заплатившие за проезд, стали невольными соучастниками преступления. А через 4 дня угнал еще одну маршрутку. 1 марта около 23:00 "маршрутчик" заехал на АЗС, где его заметил посетитель и позвонил в полицию.