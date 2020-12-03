16-летняя девушка без прав протаранила забор военной части

3 декабря ночью во Владимире-Волынском 16-летняя автомобилем протаранила забор военной части.

ДТП произошло на ул. Ковельской. Девушка не справилась с управлением и влетела в бетонный забор, сообщили в пресслужбе Владимир-Волынской полиции.

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Фото: bug.org.ua

"Около 2 ночи на пульт дежурного Владимир - Волынского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Наряд патрульных немедленно выехал по вызову на улицу Ковельскую, рядом с КПП военной части А1008. Прибыв на место происшествия, сотрудники СРПП установили, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки Renault Clio, не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором ", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя водительница не пострадала. Автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

2 декабря около 22:40 в селе Слобожанское Харьковского района произошло ДТП с участием внедорожника. За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением из-за скользкой дороги.