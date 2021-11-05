16-летний водитель Infiniti-убийцы может не получить максимальный срок

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 279
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2880
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 900
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 486
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9882
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7083
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3231
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3213
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
6
5
8
6
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной &quot;скорой&quot; штурмовали больницу в поисках кислорода
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
&quot;Собак&quot; запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Видео
Все видео
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 4590
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 585
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 972
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6714
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 387
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 13:29

16-летний водитель Infiniti-убийцы может не получить максимальный срок

  Комментировать
16-летний водитель Infiniti-убийцы может не получить максимальный срок
16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: newsroom.kh.ua

Семь лет тюрьмы – максимальный срок, который может получить виновник смертельной аварии в Харькове 16-летний Николай Харьковский.

Суд при вынесении приговора должен учесть, что водитель Infiniti несовершеннолетний. Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Право на владу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат 16-летнего мажора Харьковского заявила об угрозах

"По статье, которую ему инкриминируют, максимальный срок наказания восемь лет. Но, учитывая, что виновник трагедии несовершеннолетний, суд может остановиться на семи годах ареста", - сказала генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова отметила, что ответственность за подобные преступления лежит не только на детях и их родителях, но и на окружении. Ведь в Украине можно наблюдать редкие случаи циничного неуважения к закону и жизни человека – и именно такие примеры перенимают дети.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «16-летний водитель Infiniti-убийцы может не получить максимальный срок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 21708
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19378
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9882
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9405
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7317
Происшествия
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
7
 Просмотров: 2259
Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным
Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным Просмотров: 990
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
6
 Просмотров: 883
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
 Просмотров: 1224
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
5
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 1244
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть