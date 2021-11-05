16-летний водитель Infiniti-убийцы может не получить максимальный срок

16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: newsroom.kh.ua

Семь лет тюрьмы – максимальный срок, который может получить виновник смертельной аварии в Харькове 16-летний Николай Харьковский.

Суд при вынесении приговора должен учесть, что водитель Infiniti несовершеннолетний. Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Право на владу".

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"По статье, которую ему инкриминируют, максимальный срок наказания восемь лет. Но, учитывая, что виновник трагедии несовершеннолетний, суд может остановиться на семи годах ареста", - сказала генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова отметила, что ответственность за подобные преступления лежит не только на детях и их родителях, но и на окружении. Ведь в Украине можно наблюдать редкие случаи циничного неуважения к закону и жизни человека – и именно такие примеры перенимают дети.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.