16-летний парень вырезал всю семью: что рассказали соседи

В Киеве задержали 16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата. Фото: t.me/dkr_npu

Соседи 16-летнего киевлянина, подозреваемого убийстве родителей и 8-летнего брата, рассказали о семье. И о том, как нашли тела.

Говорят, ночью сначала проснулись от ударов инструмента, потому что аварийные службы выбивали дверь в квартире, а потом от новости о трупах, сообщает ТСН.

По данным следователей, накануне нападения между ребенком и родителями произошла ссора. Соседи говорят, что это не первый раз. Часто вызывали полицейских. Однако за последние несколько дней шума не слышали, а самого подростка видели на улице.

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"Там очень часто пьянство было, скандалы, но когда это произошло, ничего не слышал. Соседи видели парня, накануне играл на улице", - рассказывают соседи.

Юноша задержан, вскоре его ждет психиатрическая экспертиза. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение, но если его совершил несовершеннолетний - срок достигает 15 лет.

В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и 8-летнего брата. Несколько дней жил с трупами. 26 апреля бабушка парня обратилась в полицию. Сообщила, что уже три дня нет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на ул. Ревуцкого. Двери там не открыли, поэтому было решено взломать замки. Подростка задержали на улице - при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями пошел на преступление. Сначала убил отца и мать, затем - брата.